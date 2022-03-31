【有相睇】打算搬去新界西　方便通關後北上工作　兩周累減320萬沽蔚藍灣畔

將軍澳再有業主劈價賣樓。利嘉閣黃金欽說，蔚藍灣畔2座中層B室，實用面積763平方呎，座向西南，享內園景，3月中放盤，起初叫價1,580萬元，但短短數日內多番減價，但一直未能易手。及至3月下旬，業主調低叫價至1,350萬元，並於日前以1,260萬元沽出單位，實用呎價約16,514元，較市價平逾6%，與當初叫價1,580萬元相比，現累減320萬元。

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參考滙豐、中銀香港網上銀行估價網，上址的估價分別為1,390萬元、1,361萬元，即成交價均比較銀行估價平。黃金欽透露，業主減價幅度大，全因當初叫價過高，同類單位成交價從未高過1,580萬元。事實上，翻查成交紀錄，同座B室單位最高成交價亦僅1,485萬元。據了解，原業主不是因移民而低市價賣樓，而是為了方便日後通關往返內地工作，所以賣樓搬到新界西居住。

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資料顯示，原業主於2009年以508萬買入單位，現帳面賺752萬元，物業期內升值約2.48倍。黃金欽續指，屋苑本月至今暫錄4宗成交，平均呎價約17,194元；最新有約88個放盤，叫價由780萬元起。

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