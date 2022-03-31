【航空業減碳】澳洲航空冀2030年減25%碳排放　年增1.5%燃料效率

▲ 澳洲航空近日宣布將在2030年減少25%碳排放，並增加使用可持續航空燃料比例至10%。（法新社圖片）

2050全球碳中和要求漸見逼近，各企業都要轉型。澳洲航空近日宣布更新目標，將在2030年減少25%碳排放，並增加使用可持續的航空燃料比例至10%，以及按年1.5%改善燃料效率。

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資料顯示澳洲航空早於2019年領先業界宣佈減排目標，澳洲航空CEO Alan Joyce表示，實現氫能或電能驅動航機仍要十數年，故該公司計劃集中加強發展現有的可用科技之上。事實上，空中巴士預期，2035市場上才會出現商用氫能民航機。

寰宇一家航空聯盟在2021年10月表示立下2030年投入10%可持續的航空燃料目標。澳洲航空、國泰航空、英國航空等亦是聯盟成員之一。澳洲航空認為更進取的減碳排放政策，將與其他同樣希望提早實現明顯減排的企業目標一致，願意在飛行需求中投入更多預算達到可持續目標。例如匯豐、蘇黎世保險等，都已表示制定計劃盡快降低商務行程碳排放最多70%。

澳洲航空已向空中巴士洽購最新一代窄身航機代替舊有波音737-800s及717s，可望節省15至20%燃料，預計本年中將確認部分訂單。

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責任編輯：王浩賢