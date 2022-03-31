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賊仔闖碧咸倫敦4億豪宅 細仔回家搖醒先知被盜

環球社會熱點 16:11 2022/03/31

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英國著名前球星碧咸一家6口居住於倫敦豪宅，近日卻發生入屋盜竊案。碧咸細仔Cruz晚上外出回家後，發現有賊人打破客房玻璃，盜取房內價值數千英鎊物件後離去。當時碧咸與太大維多利亞及細女在屋內，幸好賊人未傷害他們。

碧咸借IG帳戶揭哈爾科夫慘況 望有更多援助 【下一頁】

碧咸（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）及4名子女居住西倫敦荷蘭公園價值4000萬英鎊（4.1億港元）的豪宅，但上月底竟發生入屋盜竊案。當時碧咸與妻子、女兒Harper在屋內，有賊人闖入上層，打破其中一間客房玻璃並盜走多件電子產品及藝術品後離去，料損失約數千英鎊。

Cruz回家後發現事件，跑去叫醒碧咸報警，碧咸隨即搜查房屋，慎防賊人未有離開。

碧咸3.3億豪宅露台險塌苦等維修 揭英國置業注意事項 【下一頁】

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據悉，當晚附近亦發生最少兩宗相同盜竊案，未排除3宗劫案是否同一團伙所為。消息人士指，豪宅設有保安系統，因此碧咸對身處屋內、仍有賊入闖進感到震驚；幸運的是，賊人只洗劫一間客房就離去。

消息人士透露，警方正分析閉路電視片段，畫面顯示賊人從大門爬進豪宅，然後觀察房子周圍，並打玻客房玻璃闖入屋內。據了解，碧咸夫婦已下令檢視及加強保安系統。

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責任編輯：郭麗明

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