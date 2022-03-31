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【ET講股通】梁耀康：中概風暴再起？（附time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:31 2022/03/31

分享：

內地今早PMI數據遜預期，美國證券交易委員會（SEC）再將百度、富途等5隻中概股列入「預摘牌名單」，拖累港股全日反覆向下，港股高開30點後轉跌，早段曾跌逾300點，恒生指數半日跌179點，報22052點，成交511億元，午後跌幅維持百點水平。被列入名單的百度 （09888） 午後反覆跌逾3%，四大內銀逆市升，建行 （00939） 升逾2%；快手 （01024） 反彈1%。中概風暴似再起，港股後市點睇？獨立股評人梁耀康（Dave）今日3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：10 - 港股今日市況速覽
00：40 - 恒指企穩兩萬二    守穩22500點可上望23000點
01：03 - 百度、富途等5隻中概股遭SEC列入「預摘牌名單」   3種結果預示
02：34 - 市場未見恐慌    中概股風暴最大衝擊已過？
06：03 - 持中概股要有除牌心理準備    如承受不到風險不宜沾手
07：31 - 內銀股造好    中國銀行 （03988） 、交通銀行 （03328） 、建設銀行 （00939） 值得留意
08：29 - 買內銀股「睇住息率做人」    息率升至5厘要考慮食糊止賺
09：27 - 中移動 （00941） 等回調才買入
10：03 - 潛力股推介：中國建築 （03311）
11：26 - 水泥股海螺水泥 （00914） 、華潤水泥 （01313） 可跟進   上日低位止蝕
12：04 - 361度 （01361） 走勢好、向上突破  跌穿今日低位要止蝕 
12：35 - 中海油 （00883） 等回調才留意    國際油價短期有壓力
15：15 - 即將派消費券    本地消費股可留意
15：51 - 觀眾問股：長江基建 （01038） 想買收息，技術上會唔會跌番落50蚊？
17：31 - 觀眾問股：第二季倉位點部署？ 邊個板塊可以重點出擊？
20：27 - 觀眾問股：比亞迪電子 （00285） 23元有貨，點睇前景？
22：21 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 業績好，18元有貨目標價看多少？
23：18 - 觀眾問股：香港科技探索 （01137） $8.9有貨，應唔應該溝，博反彈？
27：14 - 港股收市市況速報

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。
立即收看→https：//video.hket.com/video/3218346

------

港股偏軟受壓，恒指全日跌235點，收21996點，大市總成交減至1,024億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，美國證監又出招，將百度（美：BIDU）、富途（美：FUTU）等納入擬除牌名單，市場憂慮再起。

推演事件，主要有以下數個可能性：一、中美協商成功，惟此可能性偏低；二、中美完全鬧翻，相關中概股進入除牌程序；三、中美邊打邊談，美國將相關中概股的除牌日子延後，相信此可能性最大。不排除監管事件衝擊持續，惟相信最恐慌時間已過，對中概股的實際營運亦不會有大影響。散戶若有疑慮，索性避開中概股、以至科網股即可。

內銀股績優派息高  可留意

不少公布完理想業績的股份，股價明顯有支持，包括內銀股，可以繼續留意，惟短線累績升幅不小，若隨着股價向上，股息率回落至5厘水平，宜食糊落袋。中資電訊股同樣值得留意，可逢低收集，惟未宜高追。

中國建築國際 （03311） 亦可留意，上望11.8、12元，以9.8元止蝕。水泥股、361度 （01361） 同樣可跟進，惟要嚴守止蝕。石油股待回調再吼，毋須心急。港府即將派消費券，本地消費股可留意。

【「ET講股通」問股環節，包括︰長江基建、比亞迪電子、龍源、香港科技探索︰立即觀看

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欄名 : ET講股通

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止賺 買入 除牌 中國建築（03311） 中國銀行（03988） 交通銀行（03328） 銀行 中國 建設銀行（00939） 阿里巴巴－SW（09988）

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