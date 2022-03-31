【人幣定存】7天人幣定存最高息13.88厘 4月未開局已開打搶存戰

▲ 不少高息優惠於3月底到期，但集友剛把人民幣7天享12.5厘的特惠息順延至4月底。

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4月仍未開局，人民幣定期存款的搶存戰已開打，集友率先延戰幔，把7天年息享12.5厘原本於今天（3月31日）完結的期限，現順延至4月底。上述優惠的門檻為等值5萬港元，如以上限500萬港元計，追息族料可賺息近1.2萬港元，但須扣除由港元兌換為人民幣的買賣差價。而早前南商已把7天年息13.88厘的屆滿期，從3月底押後至4月29日，跟富邦相同存息皆為市面冠絕全城的人幣定存息率。

專家預期，人民幣的加息戰料持續，因人民幣滙價料於第2季更波動，美國提速加息令中美息差收窄，遂令大小業界續以高息吸存，冀添競爭力。

總結首季的人幣定期存款市況，由恒生 （00011） 搶頭炮掀戰線，元旦起勁加7天年息1厘，新息率至13厘。人民幣主要清算行中銀香港 （02388） 隨即應戰還擊，把相同短存年息驟升1厘至11厘，追貼滙豐（HSBC），而信銀國際也將同期年息加至12厘。

渣打料聯儲局5月及6月各加息半厘【下一頁】

展望人民幣前景，花旗新近大幅調高聯儲局的加息進程，料未來4次議息每次都加半厘，但維持人民幣滙價預測。花旗投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，現在預計聯儲局於5月、6月、7月和9月，或連續四次加息50個基點。隨後11月和12月加息25個基點，今年累計加息275個基點至2.75至3厘的政策利率。然後，2023年或再加息三次，每次25個基點，最終利率區間可能達3.5至3.75厘。

廖嘉豪表示，人民幣於3個月內料見6.4、半年到1年為6.5，長期目標為5.6。

華僑銀行經濟師謝楝銘說，上海浦東和浦西將先後進入4天閉環管理，隨着上海未能有效控制疫情，無法為全國動態清零提供新模範，市場關注對內地經濟的衝擊。

半年人民幣定存息最高2.8厘【下一頁】

另方面，謝楝銘指，上周美國宣布重新豁免352項中國商品關稅，但難改善中美貿易關係，主要是美方為緩解通脹壓力。此外，去年境外投資者在華各項投資獲取4174億美元收益，創下歷史新高。投資回報率由上年的5.7%上升至6%。相對來說，中國對外投資的收益為2536億美元，投資回報率為2.8%，遠低於外資在中國獲得投資回報率。內地穩定的高回報率，顯示對外資的吸引力，這將提高中國和西方經濟脫鈎的門檻。

華僑永亨補充，內地PMI數據遜預期，跌穿盛衰分界線，幸而俄烏政局緩和一度刺激歐元反彈，美滙指數失守98，變相令人民幣的跌幅收窄，料半年至1年見6.4。

離岸人民幣隔夜息在季結挾高至3.3厘，但1周拆息已偏軟至2.5厘，在岸價今午暫報6.3488。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪