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【烏克蘭戰爭】美國人對澤連斯基信心度 遠超拜登

環球政治 16:00 2022/03/31

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美國一項民調指俄烏戰爭爆發後，美國民眾對烏克蘭總統澤連斯基的信心度達到72%，遠超對美國總統拜登的信心度。而且美國民主黨和共和黨民眾對澤連斯基，都一致有高信心度。至於美國民眾對俄羅斯總統普京的信心度則跌至個位數。

德總理與普京通話 稱俄同意續用歐元結算天然氣 【下一頁】

美國皮尤研究中心（Pew Research Center）於本月21日至27日期間，隨即訪問3,581名美國成年民眾，並於周三（30日）公布民調結果。

結果顯示澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的信心度達到72%。分別有67%的共和黨受訪者及80%的民主黨受訪者對澤連斯基有信心。

民調更發現澤連斯基較受美國年長群體支持，65歲及以上群體對其信心度達86%，18至29歲群體對其信心度則為63%。

教育程度較高者更支持澤連斯基，擁有研究生學歷群體對其信心度達82%，而高中或以下學歷者對其信心度則為67%。

民調顯示法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）的信心度為55%；德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）的信心度為53%；拜登的信心度為48%；中國國家主席習近平的信心度為15%；普京（Vladimir Putin）的信心度為6%。

德國啟動天然氣應變預警 應對俄突斷供應 【下一頁】

拜登更是上榜國家領袖當中，共和民主兩黨信心度差距最大的一個人。共和黨人對拜登的信心度只有16%，而民主黨人對其信心度則高達75%。

另外，民調顯示只有7%的共和黨人及5%的民主黨人相信普京會恰當處理國際事務，幾乎消除了特朗普（Donald Trump）執政時期的黨派分歧，當時共和黨人在同類調查中對普京的信心度始終高於民主黨人。

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責任編輯：鄭錦玲

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