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【Windows】用戶鍾情舊版本？　調查：Windows11增長比例出現停滯

科技 15:25 2022/03/31

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有調查顯示，Windows 11最近出現增長停滯，單月增加比例甚至少於1%。

微軟推出Windows 11後，其市佔率快速增長。然而有調查顯示，Windows 11最近出現增長停滯，單月增加比例甚至少於1%。

【打擊盜圖】KFC設自家素材網站 多款產品圖免費下載
 
據AdDuplex網站最新數據顯示，，截至3月微軟最受歡迎的是Windows 10的21H2版本，市佔率達到28.5%，比2月份的21%還要高，主要是因為微軟即將停止支援 Windows 10 20H2版本，令不少用戶選擇升級。排名第二的則是Windows 10 21H1版本，市佔達到26.5%，比上月稍微減少1%。

截至3月微軟最受歡迎的是Windows 10的21H2版本，市佔率達到28.5%。

【Meta】Facebook Messager推全新快捷鍵 一鍵即發GIF圖
 
至於Windows 11則排名第三，市佔率只有19.4%，比起二月更只增長0.1%。據AdDuplex發表的微軟重大系統更新的市佔增長趨勢圖發現，Windows 11 面臨「增長停滯」的速度，幾乎是歷代作業系統之最。

【改朝換代】Google Hangouts App已下架 Google Chat勢成替代品？

責任編輯：廖淑瑩

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