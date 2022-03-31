【科技巨頭】蘋果讓步取消對「閱讀器App」抽佣 Netflix、Spotify、Kindle均合乎資格

蘋果（美：AAPL）宣布兌現去年與反壟斷機構日本公正交易委員會（JFTC）達成的協議，周三向開發人員發出公告，讓「閱讀器」（Reader）類型應用程式的開發人員，可將應用程式連接至他們管理的網站，以便創建及管理帳戶。此舉亦有助蘋果化解長久而來所謂「蘋果稅」抽佣問題的部分爭議，受惠者當中包括Spotify與Netflix等影音網站，讓它們可以繞過蘋果最高30%的佣金抽成。

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蘋果在公告中指出，閱讀器類型的應用程式，涵蓋以提供雜誌、報紙、書籍、聲音、音樂或影片數碼內容作為主要功能的應用程序，Netflix（美：NFLX）、Spotify（美：SPOT）、Kindle等公司都屬箇中例子，但假如該數碼內容並非應用程式的主要功能，例如是提供串流影音內容的社交網絡應用程式，則不會被視為閱讀器類型的應用程式。蘋果亦補充，實時個人服務如輔導服務、醫療諮詢、房地產導覽或健身培訓等，亦都不合乎資格。

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據了解，蘋果應用商店高達7成利潤均來自電玩遊戲，但電玩遊戲並不包括在今次的公告中。由於蘋果長期要求iOS App的開發人員，使用內建的「程式內購買」（In-App Purchase）系統，使蘋果能從中抽取15%至30%的佣金，被部分公司視為不公平競爭，此前蘋果與遊戲公司Epic Games便因此而對薄公堂。

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責任編輯：嚴浩文