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【的士保險】泰加未能為5月到期的士保險續保　保監局將助車主盡快轉移至其他保險公司

Hot Talk 14:56 2022/03/31

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【的士保險】泰加未能為5月到期的士保險續保　保監局將助車主盡快轉移至其他保險公司

保監局於1月7日根據《保險業條例》賦予的權力，委任德勤‧關黃陳方會計師行的黎嘉恩和甘仲恒為泰加保險的共同及各別經理，全面接管泰加的所有事務及資產。德勤稱，泰加未能為於2月至4月到期的的士保險安排續保，目前經理仍在了解泰加的經營及財務狀況，為保障客戶利益，泰加未能為於2022年5月到期的的士保險安排續保。

德勤指，泰加將陸續就受影響的保單向保險代理及未有保險代理的保單持有人發出書面通知。泰加將適時公布有關於2022年6月或以後到期的的士保險續保安排。

保監局將協助受影響車主盡快將的士保險轉移至其他保險公司承保，以簡化轉保流程。保單持有人可親自或透過保險代理提交《2022年泰加保險的士保險到期保單資料收集表》到保監局（郵箱：general@ia.org.hk）。

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