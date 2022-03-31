【Omicron】亞變種BA.2將成日本主流 南韓重症連2日創新高

新冠肺炎變種病毒Omicron亞變種BA.2肆虐全球，各地確診人數相繼增加。日本厚生勞動省表示，日本最近一周全國新增確診人數是上周逾1倍。日本研究估計，BA.2將成日本主流毒株。南韓單日新增確診雖按日減逾10萬宗，但重症患者數目連續2日創新高。

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日本周三（30日）錄得逾5.3萬宗新增確診，厚生勞動省專家召開會議分析疫情。日本最近1周全國新增確診人數，是上周的1.04倍，近1個半月以來新增確診人數有所上升。截至周二（29日），北海道、東京、大阪、福岡及沖繩等地，最近一周新增確診人數按周皆有增加。

日本專家憂慮，疫情或會反彈。日本國立感染症研究所在民間檢測公司協助下估算，佔本周新增個案中將有6成為感染亞變種BA.2，到5月首周時更會逾9成，BA.2亦會成為日本主流毒株。

日本年逾20歲的年輕人感染數目呈增加趨勢，據報該年齡層在餐廳受感染數目正在增加。日本專家組表示，春假及賞櫻等節慶活動都令人群聚集機會增加，為防日後疫情反彈，需貫徹防疫防疫措施。

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另外，南韓周四（31日）指當地周三錄得逾32萬新增確診，其中絕大部分屬社區感染個案。南韓單日新增確診人數按日下降近10.4萬宗，時隔一日再度回落至40萬宗以下。南韓現時有1,315名重症患者，繼前一日的1,301人後再創新高，且為連續4日突破1,000人。

南韓政府認為，Omicron疫情已達頂峰，之後會慢慢回落。南韓周三新增375人染疫離世，累計共有逾1.6萬宗死亡個案，平均致死率為0.12%。

Our World in Data數據顯示，截至周二，日本8成人口已完成疫苗接種，40.7%已接種第3針。南韓則有85.9%人口完成疫苗接種，63.1%已接種第3針。

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責任編輯：李俊儀