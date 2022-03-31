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盼為物資「找對的人」　張敬軒透過「愛互送」平台　捐1.5萬件抗疫物資

理財智慧 15:16 2022/03/31

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新世界發展（00017）創立捐贈配對網上平台「Share for Good愛互送」，與多間非牟利機構合作，邀請有心人透過平台捐贈物資或捐款代購。繼早前郭富城打響頭炮捐贈物資予平台後，近期亦有不少藝人參與。其中張敬軒宣布捐出3,000個檢測包、6,000件成人口罩、5,000件成人面罩，以及1,000張餐券。

張敬軒同時在「Share for Good」網站為港人打氣：「還記得櫻花正開，我哋加把勁共同抗疫，之後一齊享受遲來嘅春天。」此外，他亦在社交平台出動「油雞」呼籲：「正所謂多多益善少少無拘種善恩得善果積少成多聚沙成塔福有油雞（攸歸）…… 唔係講笑，疫情嚴峻，對於好多家庭嚟講，食飯想叫碟油雞都係奢想。」

【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

新世界推捐贈配對平台　助送抗疫物資　影帝郭富城、港隊運動員齊出手【下一頁

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他表示，每人只須捐贈100元，就能為兒童購買兩個月所需的口罩、基層一星期的快測包支援、十位長者有搓手液旁身、為一家三口送上多一餐溫飽。

各界續響應新世界「愛互送」配對平台　馬時亨、高永文等籲支持捐贈撐抗疫【下一頁

新世界「愛互送」捐贈平台　獲大家樂捐50萬餐飲券【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

疫情 張敬軒 新世界發展（00017）

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