積極政策支持中國股市後勢

中國金融穩定發展委員會（FSDC）近期公佈了支持金融市場穩定計劃。計劃中顯示貨幣政策「將主動應對」，第一季新增貸款要保持適度增長。內容承諾採取財政措施來支持經濟和市場。相信市場目前有數個潛在利好後市走勢的因素。

首先，在房地產開發商方面，政府採取措施緩解債務問題，料可重拾對房地產業、房地產銷售和房地產融資的信心。至於互聯網、新經濟和“共同富裕”受影響的產業，當地已迅速推出相關措施，建立標準和透明化的監管機制，消除不確定性。另外市場近期比較關心的美國ADR問題，目前已見雙邊討論，以解決審計和退市問題，使企業有望可以維持在美國上市。然而，當地致力於激勵貸款增長和國內經濟擴張，加上疫情清零政策逐步調整，估計消費將得到改善及可緩解生產瓶頸狀態，減少對經濟的負面影響。

中國股市近期已修正至五年來的低點，以及在香港交易所上市的中國企業股價也曾跌至2008年以來的最低水平，相關聲明正逢其時。政府最新保證的消息也帶動中國股市短期反彈了21%，而中國科技股也受投資人青睞，上漲了14%。與 2021 年連續下調盈利預測不同，2022 年開始出現令人鼓舞的向上調整跡象。盈利預測比六個月前高出 3-5%。由於中國消費價格指數仍處於 1-3%的區間，估計決策者將下調存款準備金率來支持流動性，並推出措施緩和房地產發展商的壓力，以防止擴散風險，特別在銀行業。預測市盈率已降至歷史平均水平以下，而市淨率處於負 1 標準差區間，兩者均處於七年低位。這種估值吸引，將成為抵禦下行風險的額外支持。

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