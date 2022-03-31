【Android】Google終下放新功能　舊版本Android可使用私隱權限管理功能

下一篇文章
【AR技術】美國初創研發AR隱形眼鏡 即將進入臨床測試
Google早前為Android 11、12推出私隱權限管理功能，會自動移除一段時間未使用的App授權。然而，該功能最近亦擴展至Android 6之後的系統，意味著即使是7年前的手機，亦可使用該功能。
【WhatsApp更新】WhatsApp將優化語音功能 Android機也可播兩倍速語音訊息
Google曾在Android 11、12推出該功能，會自動移除設備長時間未使用的App授權。根據系統說明，倘若數個月沒有啟動特定App，系統會自動移除該App的權限保護資料，同時停止顯示通知，可減少手機耗電並釋出空間。
【IG新功能】將可錄音覆IG Story？ IG擬增語音回覆新功能
最近公司將該功能擴展舊版本Android，據《XDA 開發者論壇》證實，包括Android 6在內以後的系統可使用該功能。用戶如要查看長時間沒有使用的App，可點選Google Play選項內的「Play 安全防護」設定頁面，在最下方可以看到「屬於未使用應用程式的權限」。
【WhatsApp】WhatsApp Beta版更新 傳送媒體檔案上限擴大至2GB
責任編輯：廖淑瑩