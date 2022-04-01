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【居屋裝修】為愛女由公屋換居屋 24孝父母50萬裝修539呎單位 城堡式睡房方便照顧

理財智慧 16:10 2022/04/01

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不少人若手上有資金也會考慮用公屋換購二手居屋，以進行更好的生涯規劃，同時也會請裝修公司進行清柝並好好裝修設計一番，以把單位改頭換面，打造屬於一家人的安樂蝸。今次要介紹的單位位於沙田區的豐盛苑，面積為539呎，居住了4人，裝修費用為約50萬，裝修了約2個半月，全屋走簡約風格。

屋主一家三口本身居住在東頭村一個出租公屋單位，奶奶有時候亦會過夜協助照顧兩歲的孫女，而由於女兒開始長大即將就讀K1，為了提供一個更好的環境，於是決定購入豐盛苑的單位，其有2房原則屬長形，有木紋地磚及白色牆身，沒有過多花巧的設計而看上去也比較殘舊，有見及此，戶主在購入單位後決定把原有裝修全部拆卸重新規劃。

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由於單位居住了一家四口，包括戶主夫婦、女兒及奶奶，因此需要有足夠的活動空間，為了更方便照顧年幼的女兒，業主兩夫婦希望能將其中一間房間擴大，當中擺放一張雙人床及一張具有特色的女兒床，讓夫婦可與女兒同睡一間房方便照顧。

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為了擴大主人房及廚房的面積，設計師把單位原有的露台改為洗手間，並拆除原有間隔的一部分，以擴大主人房及廚房之面積，而因為單位樓底只有八尺，所以他在考慮女兒房的上下格床時需更為小心，女兒床採用了小公主城堡的設計方向作為參考藍本，在床頭位置加上一個小窗戶， 方便父母隨時查看女兒的情況同時亦能夠讓女兒有一個小空間，上樓梯的位置亦可儲物，以增加收納空間同時滿足了小朋友喜歡爬上爬落的特性，而儲物樓梯旁有一個小空間可以存放書籍，旁邊亦提供了一個小型衣櫃可以存放小孩的公主裙衣。

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設計師坦言單位最難的地方是空間利用及原有廁所喉管的處理，原有廁所有一條公家主污水喉及隔氣，設計師需把它及天花喉管一併隱藏，同時亦要顧及將來維修，於是他運用了裝飾木殼配以磁石生口隱藏污水喉，而其他喉管以廚房吊櫃覆蓋。

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在裝修設計上，全屋的傢俬主要以深木紋色為主，以營造出簡約的感覺，一入門有一排貼牆到頂的灰木紋色c型儲物櫃，當中有數個大型的儲物格可供戶主收儲大量物品，而c型的儲物檯面有造出滲光效果，使單位增添溫暖的感覺不會過於單調，而門口另一邊則造了一個入牆到頂鞋櫃，以提供一個可以放鞋的空間給戶主，客廳也放置了一個深木紋色的電視矮櫃，準備擺放電視。

為了增加單位的通透感和自然光，使單位不會過於侷促，設計師在廚房用了一道玻璃格子趟門，而入內則造了一L型上下排淺木紋色廚櫃及擺放了一個儲物工作台，使收納空間大增，同時在做飯時也能有更靈活的走動空間，牆壁則用上了仿雲石磚，以貫徹簡約風格，廁所則以灰色為主，牆身用了灰色配白色線條的瓷磚並有一鏡櫃及洗手台下櫃，然而為了節省空間，廁所並沒有做浴屏。

費用：

 全屋工程及訂做傢俬連工包料、鋁窗及冷氣更換安裝

合共約50萬

*資料及圖片由艾迪室內設計工程有限公司提供

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責任編輯：關海儀


 

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