Spotify提升用戶建立共享播放清單　共享功能擴至10人

疫情下人們多使用線上媒介玩樂，Spotify為提升用戶建立共享播放清單的體驗，今日宣布正在為共享合輯新增兩項新功能：

1）與喜歡的藝人包括防彈少年團BTS「融合 (Blend)」。共享合輯的功能，將讓藝人與粉絲有更多互動，並讓用戶將其音樂品味與最少20名藝人結合。

2）建立最多10人的共享合輯。以往Spotify用戶只能與一名親友建立共享合輯，從今天起，用戶能擴大其聆聽群組至10人。

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Spotify加強音樂連繫

Spotify共享合輯創立於2021年8月，其個人化及協作播放清單功能結合，變成一個共享播放清單，讓用戶可透過他們喜愛的音樂，一同連接、探索及連繫。 免費及Premium用戶均可使用共享合輯，並透過三個指定步驟，建立個人化的播放清單。

建立和邀請：只要於Spotify「搜尋」畫面，尋找「共享合輯」，然後點選「邀請」便可與用戶一同建立播放清單。

共享合輯：當好友接受邀請後，Spotify將會建立播放清單，反映用戶與好友的音樂偏好及品味，並以此加入相關音樂及其他推薦。用戶更可以看到清單中的音樂由哪位好友加入。

聆聽和分享：當所有人加入共享合輯後，用戶與好友會收到一個自訂的分享卡，讓你可分享至社交媒體。

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責任編輯：馬意文