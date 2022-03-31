【消費券2022】新一輪消費券計劃推出在即　周生生推三重優惠吸年輕新客

▲ 周生生宣佈將於 2022年4月7日，就電子消費券計劃推出三重優惠推廣。（周生生提供圖片）

周生生宣佈將於 2022年4月7日，就電子消費券計劃推出三重優惠推廣，配合集團近年銳意拓展年輕市場積極拓展的新零售體驗，為顧客帶來一系列珍貴時尚的珠寶首飾及設擺優惠。

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推廣包括購買指定產品滿3,500元即時獲享500元現金折扣、消費滿指定金額即可獲取高達5,000元現金購物券回贈，或以優惠價購買指定Charme系列產品。

吸引年輕客群 料帶動3至4成銷售增長

周生生港澳台區區域總經理李敏姬表示：「近日香港受第五波新冠疫情打擊，市民消費意慾大受影響，是次政府推出消費券計劃，相信市民在使用消費券時相比過往更為謹慎。黃金及鑽石類型飾品本身擁有一定價值，而日久常新及可以每天配帶的珠寶款式相信會成為部分市民的消費選擇。」

李敏姬補充：「承接集團上年度就香港政府派發消費券而推出的各種優惠，今次希望在疫情下配合最新一輪的消費券計劃，加碼推出三重優惠，希望能吸引年輕族群消費。加上近年集團積極發展嶄新零售體驗拓展年輕市場，若社交限制放寬，預料消費券計劃能為集團帶來約3至4成銷售增長。」

最大挑戰為追趕市場進度

李表示：「今次因應消費券計劃推出相關推廣優惠，顧客可免費登記成為『周生生之友』會員並使用優惠，讓我們能接觸到新的消費客群。」

她坦言，面對千變萬化的零售市場，最大的挑戰是要追趕市場進度，已不能單靠從線下營銷轉至線上營銷，集團近年致力發展新零售，除了將珠寶業務延伸至多個網上營銷平台，更需要將線上線下零售無縫接合，帶來全新的零售體驗以拓展年輕市場。

周生生三重優惠推廣概覽

推廣日期 2022 年 4 月 7 日起 支付方式 支付寶香港/八達通/拍住賞/微信支付香港 優惠一 珠寶及 K 金類產品購物每滿$3,500 即減$500 優惠二 買滿$5,000 即送價值$5,000 購物劵（黃金金條除外） 優惠三 以優惠價$2,000 購買指定 Charme 足金串珠系列手繩組合 條款及細則 顧客需登記成為「周生生之友」會員（免費登記）方可獲取上述優惠 條款及細則請參閱周生生官方網店



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責任編輯：李智美