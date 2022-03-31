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【俄烏局勢】普京放軟強硬態度？德國總理朔爾茨與普京通話 表示俄方同意繼續用歐元結算天然氣

環球政經 14:53 2022/03/31

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日前，俄羅斯宣布不友好國家購買俄天然氣時需用俄羅斯盧布結算，七國集團（G7）一致拒絕，其後俄方警告或會暫停供應。經過多日拉据，事件暫有轉機，德國政府周三（30日）表示，得到俄方保證可繼續用歐元支付天然氣費用，並指俄羅斯總統普京要求，歐洲國家存入俄羅斯未受制裁的銀行，再由銀行兌換成盧布結算。

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）的辦公室周三（30日）發表聲明表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與朔爾茨通話時表示，歐洲公司可續以歐元或美元支付天然氣費用。另外，普京在通話中表示，歐洲公司可將錢存入俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprom Bank），再由銀行兌換成盧布結算。不過，聲明又指，朔爾茨在通話中不同意有關程序，但要求俄方以書面形式提供更多資訊，以便更好了解程序。

俄羅斯克里姆林宮（Kremlin）亦發表聲明表示，普京與朔爾茨通話，並表示作出的決定不應令歐洲進口商的合同條款惡化。與此同時，普京及朔爾茨同意，兩國將進一步討論天然氣結算議題。

 

【俄烏局勢】反擊制裁 俄羅斯提出以盧布回購20億美元歐洲債券【下一頁

【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股【下一頁

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責任編輯：羅浩濂

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歐洲 制裁 七大工業國集團 朔爾茨 經濟 天然氣 銀行 美元 歐元 俄羅斯

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