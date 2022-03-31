【新股IPO】萬科2202分拆萬物雲來港上市 申請已獲中國證監會受理

萬科企業（02202）公布有關公司擬分拆非全資附屬萬物雲空間科技服務境外上市一事，指已於周三（30日）收到中國證監會出具的行政許可受理函，中國證監會對萬物雲提交的關於境外首次公開發行股份的申請材料經審查認為符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。

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公司指，萬物雲將適時向聯交所提交上市申請，而此前亦已根據第15項應用指引向聯交所申請批准建議分拆萬物雲及在聯交所主板獨立上市，而聯交所已確認公司可繼續進行建議分拆上市。

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記者：張以正