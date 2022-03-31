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【職場熱話】 打工仔上市公司任職秘書一年 晚晚加班到12點 欲轉行又感心有不甘

理財智慧 17:45 2022/03/31

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不少人即使踏出了社會工作了數年後，還是對於自己的職場生涯感到迷惘，總認為所處的行業並不適合自己，而近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己現時任職秘書差不多一年，然而工作量十分大，天天也要加班，而且工作內容十分重覆，這使樓主感到十分沉悶，並考慮應否轉行。

樓主指自己現時於上市公司工作，而這2個月基本上也是不斷的寫報告加公告，每晚也要工作至12點，她指一間公司的稿要修改的地方十分多，而一但跟進開便很難可以準時下班，於是樓主疑惑究竟是公司問題還是這行業的風氣是這樣，她現時考慮到私人公司當秘書，然而若是這樣考牌便沒有意義，於是樓主向網民詢問自己應否轉行。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 做這一行本來便是十分沉悶。」，「應該是公司的問題，我也是做上市公司的秘書不過是在內部，公告不多十分空閒。」，也有人指，「若轉行你打算轉那一行？」，「我情況跟你一樣，也是感到十分迷惘。」。

【延伸閱讀】【政府津貼】第二輪法律人才招聘計劃4月11日起接受申請 律政司：可穩定疫情下法律人才供應 【下一頁

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另有網民指，「我最近也是轉到上市公司工作，這2個星期每天也做到2、3點才走，工作到懷疑人生。」。

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責任編輯：關海儀

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