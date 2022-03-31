【樓市熱話】長輩兒子以孝順為由 力勸父母用公屋抽居屋 疑想據為己有 港男：佢想出租自己間私樓

不少子女在長大後也會提議用父母的公屋來抽居屋，然而這一切也要考慮到家人的意願，否則容易引起不必要的爭拗，近日有網民於網上討論區「親子王國」發文，指自己有一位長輩的兒子以希望其父親能有一個較好的居住環境為由，提議用父親的公屋抽居屋，然而樓主指那兒子根本心懷不軌有陰謀，想把居屋據為己有。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 講到底也只不過是不想父母不在時，要白白把公屋交還給政府。」，「 如果是我兒子，我相信他會願意照顧我倆未來的人生，所以我願意。」，另有人指，「 那居屋應先寫父母的名，到了死後才歸兒子。」。

另有網民指，「 我會願意，既然兒子願意供那便換吧，反正將來死後甚麼也帶不走，讓兒子得益也好。」。

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責任編輯：關海儀