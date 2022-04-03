【樓市熱話】夫婦欲買800萬樓 家庭月入7萬擁130萬儲蓄 借9成按揭怕未能過壓測

不少人買樓也會選擇向銀行貸款，然而當中貸款的成數卻要好好考慮清楚，以確保能通過壓力測試。近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己最近打算買樓，而預算為約800萬，他指自己與太太有穩定的收入，而他們考慮向銀行貸款9成來買樓，但怕未能過壓力測試，因此他向網民詢問應否向銀行借9成。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 若然供得起便去吧！因為即使不供也是要租。」，「 印花稅也要約30萬，即使當經紀免佣，也只餘下約20萬來裝修，買新樓便可以，但舊樓便有些難。」，另有人指，「 月入7萬供30年，借7百多萬，不算危吧。」。

另有網民指，「 現時這個時勢當然是借越少越好，你首期多給一點吧！」，「你還要預一年的生活費及供樓開支應急，不要借盡吧。」。

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責任編輯：關海儀