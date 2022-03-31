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食肆觀望重開晚市　嘆食材價已升2成

商業 14:13 2022/03/31

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本地疫情稍微回落，有商業區及住宅區食肆表示，街上人流未能反映實際生意改善。（資料圖片）

本地疫情稍微回落，有商業區及住宅區食肆表示，街上人流未能反映實際生意改善，對4月底重開晚市僅抱觀望，須各行業同步配合。但食材成本累計升逾2 成，有食肆坦言，難在第一波消費券受惠；冀盡做優惠，吸引使用消費券的顧客。

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受訪市民張先生打算用消費券換手機，正留意店舖比較優惠，消費券未必用於餐飲。叙福樓集團執行董事黃傑龍認為，近日食客回升是市民忍耐多時的「鯨魚換氣」效應，生意從2成變3成未算復甦。深水埗「天下茶屋」負責人何生表示，生意比去年底跌5成，近日氣氛雖轉好，惟未算復甦。

叙福樓集團執行董事黃傑龍認為，近日人流回升是民眾忍耐多時的「鯨魚換氣」效應，生意從2成變3成未算復甦。深水埗天下茶屋負責人何生表示生意比去年底跌5成，近日氣氛雖轉好，惟未算復甦。

家庭客疫下顧慮多

置富第一城居食屋「和民」負責人林先生回應，今波疫情下住宅區影響明顯，家長擔心年幼子女健康都減少外出用餐，雖然有外賣服務，但同商場食肆選擇多，生意僅是勉強。中環Zenon Café負責人梁小姐稱，近日留意到行人流量有微增，但實際生意無大變化。

此外受物流混亂影響，食肆未復晚市再添壓力，天下茶屋反映食材價格至今累計升幅約1成半，居食屋「和民」亦反映食材來貨價增加。Zenon Café的西式食材成本已上升逾2成。

各行業應配合復市

政府料4月底放寬晚市，天下茶屋稱經營者只能抱樂觀態度，未可估計實況。和民認為，該區主力家庭客相對謹慎，未達清零或極低感染數字前，仍較多顧慮。黃傑龍估計如期重開後生意回升到6成左右，業界現先作心理建設，按經驗準備復市。

目前市民外食意願及消費仍相對疲弱，Zenon Café提到復活節後方重開晚市，母親節訂檯情況尚難估計僅「見步行步」。叙福樓集團黃傑龍稱疫下節日旺季界線變得模糊，有無晚市的差別更見重要。

Zenon Café及天下茶屋皆認同食肆受大環境影響，其他行業表現不好，市民下班外食的誘因亦會減少，重開晚市只算「好過無」。Zenon Café稱中環區酒吧娛樂場所復業亦重要，才可帶動整體消費復甦。

晚市未必即時反彈

此前不少食肆縮減人手，重開晚市需要調整，叙福樓集團疫下未有裁員，復市後會視情況調整。天下茶屋、居食屋「和民」認為晚市未必即時反彈，或先觀察首周情況。Zenon Café及叙福樓集團認為「保就業2022」可配合緩解復市薪金支出。不過，黃傑龍認為有中式食肆擔心要「高價搶人」似乎言之尚早。他期望政府要有足夠戰略定力堅持晚市「復常」的路線圖，而Zenon Café認為政府批出資助效率不高，又留意到市民會傾向在商場使用消費券加碼優惠，地舖小店較難在第一波中受惠。

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記者：王浩賢

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