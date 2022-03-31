【Staycation】城景國際推假日住宿優惠 兩人住一晚連午市點心放題加早餐 最平房價950元

快踏入4月，意味復活節長假期快將來臨，適逢「學生哥」「小朋友」也提早放暑假，Staycation成了港人其中一項假期好去處，加上消費劵第一期快派發，最近不少酒店也陸續推出不同主題的住宿Staycation優惠。其中位於港鐵油麻地站旁的城景國際酒店，也推出名為「品味假日」住宿優惠，每晚只需950元起。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【2022消費劵】12大新地商場聯手推消費劵優惠 最高100%回贈 送出獎賞禮遇過千萬 ，詳見【下一頁】

【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？



以上價錢為2位成人入住，包一晚酒店房間，便可入住1晚，更於酒店內的中菜廳樂雅軒享用於享用午市任點任食點心套餐，翌日可享用精選早餐。上述住宿優惠的日期由2022年4月1日至4月30日。

政府延長防疫規例至9.30 明起違強檢令最高罰2.5萬及監禁半年，詳見【下一頁】



值得留意的，是以上優惠附有2位的「午市任點任食點心套餐」，原價每位為298元，2位的連同「加一」，價值已達656元。住客可以在餐廳內2小時任食超過40款點心、精選小食、飯麵及甜品，如鎮江肴肉、豬腳薑醋、城景露筍蝦餃皇、鵪鶉蛋燒賣、酥炸魷魚鬚、黑毛豬叉燒包等。據網上的資訊，每份早餐的價錢約150元，兩位早餐的價錢約300餘元。由此可見，以上住宿計劃單是餐飲的部份已價值逾900元，變相可當免費住一晚酒店。

【恢復營業】滙豐再多50家分行4月起恢復五天營業 將分階段全面恢復正常分行服務 入內文即睇各分行營業詳情，詳見【下一頁】

條款及細則

．優惠適用於2022年4月1日至4月30日期間入住

．額外成人1位，包括加床、早餐、午市任點任食點心套餐，附加費港幣$ 450起，最多額外2位成人

．額外11歲以下小童1位（不加床），包括早餐、午市任點任食點心套餐，附加費港$300起。最多額外2位小童

．凡於此住宿優惠中預訂2位成人及2位小童，客房將免費升級至尊貴四人客房（視乎客房供應情況而定）

．有關餐飲安排會視乎香港特區政府最新發佈之防疫措施而作出更改，再作另行通知

訂房確認後不能取消， 不能更改， 酒店將通過客人提供的信用卡向其發送核准碼以擔保預訂。 辦理入住時，請出示付款的信用咭作確認

．以上優惠須2天前預訂，並按房間供應情況而定

．價目如有更改，恕不另行通知

．如有任何爭議，城景國際保留最終之決定權

【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍



