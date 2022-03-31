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世衛譚德塞指新冠病毒或繼續進化 但降致病嚴重程度

環球社會熱點 14:05 2022/03/31

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Omicron BA.2變種病毒帶動歐美多國新冠疫情飆升，令人憂慮再爆發新一波疫情。世界衛生組織（WHO）更新應對新冠疫情的計劃，世衛總幹事譚德塞預計最有可能發生的情況是病毒將繼續進化，但致病嚴重程度將會降低。

【新冠疫苗】拜登打第4針 籲國會通過額外防疫撥款 【下一頁】

世衛在2020年2月新冠疫情爆發初期發布首份應對計劃，而周三（30日）發布了第3份計劃更新應對疫情內容。

世衛預計有機會是針對新冠疫情的最後一份應對計劃。計劃列出今年新冠疫情演變的3種可能情景，以及各國需要進行的戰略調整。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在記者會上表示，根據世衛掌握到的情況，新冠病毒最有可能會繼續進化。不過隨著疫苗接種率及感染人數提升，人群免疫力增強，而新冠病毒致病嚴重程度也將逐漸降低。

美FDA批准打第4針 針對50歲或以上人士 【下一頁】

不過譚德塞警告當人群免疫力下降，確診及死亡數字可能出現周期高峰，認為各國可能需要向免疫能力較弱群體定期接種加強劑。

譚德塞也提到第二種可能性是出現嚴重程度較低的變種病毒，但無需廣泛接種加強劑或推出新疫苗配方。而另一種可能性是出現致病程度更高的變種，原先接種疫苗或感染後提供的保護力將會迅速減弱。

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責任編輯：鄭錦玲

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