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【中美金融戰】和黃醫藥：被SEC納入最終清單對業務營運無影響　評估在中國境外委聘審計師

股市 13:38 2022/03/31

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【中美金融戰】和黃醫藥：被SEC納入最終清單對業務營運無影響　評估在中國境外委聘審計師

和黃醫藥 （00013） 公布，於3月30日被美國證交會（SEC）列入《外國公司問責法》發行人最終清單，公司正繼續留意市場發展及評估所有的戰略選項，並在適當諮詢和指導下，事件對業務營運並無影響。

官媒引述中證監：中美審計監管合作相向而行【下一頁】

和黃醫藥指，正與中證會保持溝通，以了解他們與美國當局就設於中國的公司如何能滿足該法案的要求所進行的討論是否有進一步更新，並將繼續評估保持在美國上市的所有選項，包括在國際業務對集團的貢獻超過中國業務時，評估在中國境外委聘審計師的好處。

和黃醫藥的美國預托證券（ADR）將繼續在納斯達克全球精選市場交易，每份ADR代表5股普通股；普通股可於AIM市場上交易。於港交所 （00388） 及AIM市場上市的股份可悉數與和黃醫藥的ADR代表的股份代替或互換。

相關文章：【中美金融戰】再有5隻中概股列入「預定摘牌名單」、包括百度富途　SEC主席暗示中美審計監管仍存陰霾（第二版）

相關文章：【中美金融戰】中證監批准震坤行等中資企業赴美上市　中概股海外上市有望正式「鬆綁」

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**強積金連續3個月見紅！駿隆王玉麟於《ET財智Talk》分析MPF攻守兼備部署**

美股 港股 和黃醫藥（00013） 香港交易及結算所有限公司 審計 金融 美國 ADR

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