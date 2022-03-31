▲ 【中美金融戰】和黃醫藥：被SEC納入最終清單對業務營運無影響 評估在中國境外委聘審計師

和黃醫藥 （00013） 公布，於3月30日被美國證交會（SEC）列入《外國公司問責法》發行人最終清單，公司正繼續留意市場發展及評估所有的戰略選項，並在適當諮詢和指導下，事件對業務營運並無影響。

和黃醫藥指，正與中證會保持溝通，以了解他們與美國當局就設於中國的公司如何能滿足該法案的要求所進行的討論是否有進一步更新，並將繼續評估保持在美國上市的所有選項，包括在國際業務對集團的貢獻超過中國業務時，評估在中國境外委聘審計師的好處。

和黃醫藥的美國預托證券（ADR）將繼續在納斯達克全球精選市場交易，每份ADR代表5股普通股；普通股可於AIM市場上交易。於港交所 （00388） 及AIM市場上市的股份可悉數與和黃醫藥的ADR代表的股份代替或互換。

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