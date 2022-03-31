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Will Smith打人後拒離場 Chris Rock首開腔回應

環球社會熱點 13:42 2022/03/31

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奧斯卡影帝韋史密夫在奧斯卡頒獎典禮上掌摑Chris Rock事件持續發酵，主辦方透露韋史密夫打人後拒絕離開現場，稱已就事件展開紀律處分程序，最快下月中裁決。Chris Rock被摑後首次公開露面，僅指事件仍在處理中，會在適當時候向外界談論。

Chris Rock遭掌摑反成贏家 棟篤笑票價飆升數倍 【下一頁】

奧斯卡主辦方、美國影藝學院周三（30日）舉行會議後透露，已就韋史密夫（Will Smith）違反學院行為守則包括不當身體接觸、辱罵或威脅行為，影響學院聲譽展開紀律處分程序。學院最快下月18日會議作出裁決，韋史密夫可以書面形式為自己辯護，他或面臨暫停或開除學院資格，及其他紀律處分。

主辦方透露，曾要求韋史密夫打人後離開現場，但遭他拒絕，學院再次向Chris Rock、嘉賓及觀眾致歉。

Will Smith為打人致歉「愛的世界沒有暴力的位置」 【下一頁】

Chris Rock在事件後於周三首次公開露面。他在美國波士頓展開其巡迴棟篤笑表演，以輕鬆方式慰問觀眾周末過得如何。他亦透露自己仍在處理事件，會在適當時候公開談論，目前專注為大家講表演。

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責任編輯：郭麗明

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