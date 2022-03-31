德總理與普京通話 稱俄同意續用歐元結算天然氣

俄羅斯早前宣布不友好國家需用俄羅斯盧布購買天然氣，七國集團（G7）一致拒絕要求，俄方及後警告或暫停供應。德國政府表示，已收到俄羅斯保證可繼續用歐元支付天然氣費用。德國指俄羅斯總統普京要求，歐洲國家存入俄羅斯未受制裁的銀行，再由銀行兌換成盧布結算。

德國啟動天然氣應變預警 應對俄突斷供應 【下一頁】

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）的辦公室周三（30日）發表聲明表示，普京（Vladimir Putin）在與朔爾茨通話時表示，歐洲公司可繼續以歐元或美元支付天然氣費用。普京在電話中表示，歐洲公司可將錢存入俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprom Bank），再由銀行兌換成盧布結算。據悉，俄羅斯天然氣工業銀行目前未受制裁。

聲明同時指，朔爾茨在通話中表示不同意相關程序，但要求俄羅斯以書面形式提供更多資訊，以便更好了解程序。

波蘭不等歐盟批准 宣布禁俄煤炭進口（第二版） 【下一頁】

俄羅斯克里姆林宮（Kremlin）發表聲明表示，普京已向朔爾茨表示，作出的決定不應令歐洲進口商的合同條款惡化。聲明同時透露，普京及朔爾茨同意，兩國將進一步討論天然氣結算議題。

德國周三稍早時間啟動第一級應變預警，數小時後，奧地利政府亦表示已啟動對天然氣供應的緊急警報。奧地利當局會加強天然氣供應的監察，目前尚未有計畫實施配給。奧地利政府證實，目前國內庫存量為容量上限的13%，俄羅斯的運輸仍在繼續未有中斷。

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責任編輯：李俊儀