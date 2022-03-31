【高息股】中海油傳30億美元洽售 英國北海油田資產組合

外電報道，內地三大油公司之一的中海油(00883)，正考慮出售其在英國北海的資產組合，資產估值達30億美元即234億元），最快料於未來幾周啟動出售當地資產的程序。中海油對傳聞不予置評。該股2時45分報10.76元跌3.2%。

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資料顯示，中海油是Buzzard油田的運營商，這油田是英國產量最高的油田之一，擁有43.2％股份。據其網站，該公司還是Golden Eagle油田的運營合作伙伴，持股36.5％；此外，中海油也在Scott,Telford和Rochelle等油田擁有權益。消息指，尋求拓展海外業務的內地大型能源企業，以及有意拓展北海業務的英國企業，將是上述油合的潛在買家。不過，資產出售評估仍處於初期階段，不一定會啟動交易。

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另外中海油公布去年業績，盈利按年大增1.8倍至703億元人民幣，勝市場預期。公司宣布，為避免影響公司A股發行進度，決定暫不建議派發2021年末期股息，並會在A股發行完成後盡快公布特別股息方案，將原擬建議派發的2021年末期股息和本港上市20周年特別股息，作為特別股息一併派發。

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