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【停牌潮】中國優材再延遲公布業績　繼續停牌

股市 13:02 2022/03/31

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【停牌潮】中國優材再延遲公布業績　繼續停牌

中國優材 （01885） 停牌一年後再延遲公布業績，當中延遲公布包括2020年度、2021年中期及2021全年業績，同時聯交所亦就中國優材新增復牌指引。

中國優材表示，由於疫情爆發，公司就2020年全年業績在中國進行的若干實地審計工作的進度，因中國河北省於2021年1月至2021年3月初期間實施停工及出行限制以抗擊疫情而受到中斷。又自2021年4月起，集團已涉及一項由該部門對一名前供應商及前股東進行的調查事項，而集團位於中國河北省石家莊的兩間辦事處目前正接受現場調查，集團19個銀行賬戶中的5個仍被凍結。

集團指，核數師不大可能檢查原始會計記錄以完成2020年全年業績的審核程序。由於對2020年全年業績的審核可能無法完成，這亦導致進一步延後核數師完成2021年中期業績的審閱及對2021年全年業績的審核。

中國優材已自2021年4月1日上午九時正起暫停在聯交所買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知為止。

【石Sir一周前瞻及異動股】六福、首鋼資源、中信銀行、五礦資源、中國黃金及中海物業

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編輯：姚卓然

港股 核數師 復牌 停牌 中國優材（01885） 河北省

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