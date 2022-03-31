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【業績｜內房股】合生創展去年核心利潤跌63%　末期息15仙及紅股10送1

股市 12:47 2022/03/31

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合生創展去年核心利潤跌63%　末期息15仙及紅股10送一

合生創展 （00754） 去年純利跌28.4%至97.6億元，核心利潤跌62.8%至47.6億元，建議派末期息15仙及每10股發1股紅股。合生創展全年股息為0.65元，按年跌61.8%。

期內，營業額按年跌10.6%至307.3億元。銷售及預售合約出售的物業總額升18%至423億元人民幣，包括物業合約銷售額402.7億元人民幣，裝修合約銷售額20.3億元人民幣。

去年毛利率為43%，按年跌21個百分點，主要是投資板塊錄得虧損所致。

合生創展預期於2022年落成的建築面積合共為212.8萬平方米。截至去年底止，集團土地儲備達2944萬平方米。

集團指，預期房地產市場經過優勝劣汰的行業整合後，將會逐步恢復。集團將依托地產、商業、合生活、基建、投資等多元業態優化布局，積極利用先進技術，如 區塊鏈、大數據、人工智能等，為行業全產業鏈賦能，吸引上下游用戶入住產業平台，助力集團建設行業生態圈。

截至去年底，負債對資產比率為67%，按年持平，現金及銀行存款約363億元。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

【石Sir一周前瞻及異動股】六福、首鋼資源、中信銀行、五礦資源、中國黃金及中海物業

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港股 合生創展（00754）

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