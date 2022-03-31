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【業績│內需股】都市麗人去年虧損擴大至逾5億元　成本增及為存貨減值令毛利率跌6.7個百分點

股市 12:46 2022/03/31

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【業績│內需股】都市麗人去年虧損擴大至逾5億元　成本增及為存貨減值令毛利率跌6.7個百分點

都市麗人 （02298） 去年虧損擴大至5.14億元（人民幣，下同），產品銷售收入增加約6.5%至約32.4億元，總收入則增加約9.7%至約33.55億元。都市麗人指，疫情繼續對全球供應鏈有重大打擊，在剛性需求下，原材料價格繼續上升，尤其是貼身衣物的一項重要原材料棉花升約44%，加上存貨減值撥備1.46億元，令毛利率下降6.7個百分點至42.1%。

都市麗人指，集團會積極在低線地區的空白市場拓展業務版圖及繼續尋求開店機會，並保留有發展潛力的門店和爭取降租、關掉表現較差的門店及持續建立「前店後倉」清理舊貨，今年會建立以「純棉居物」新品牌和新形像進入購物中心。

逐步簡化和合併部門以精簡人手

今年將與京東 （09618） 在數智化建設方面合作，在未來幾年將加大投入，以優化資訊科技營運系統，並繼續在線上和線下各渠道加大清理舊存貨的力度；及去年下半年起逐步通過簡化和合併部門，精簡企業架構，以減低整體人力成本。

去年零售收入大幅增加而向加盟商銷售收入則大幅下跌，主要因集團年內專注推動直接面對消費者的銷售模式，整體線下銷售增加約5.7%。

【石Sir一周前瞻及異動股】六福、首鋼資源、中信銀行、五礦資源、中國黃金及中海物業

 

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港股 業績公布 零售 銷售 京東集團—SW（09618） 減值撥備 都市麗人（02298）

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