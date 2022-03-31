【2022消費劵】「米粉節2022」4月6日始動 推「消費龍虎榜」及「會員積分日」優惠

小米香港的年度優惠活動「米粉節」，將於下月6日至12日舉行，顧客單筆消費（不包括手機、平板及新產品）每滿300元即減30元，並同時可參與「消費龍虎榜」、「會員積分日」及「每日精選秒殺產品」等活動，更多優惠詳情可以留意小米香港的公布。

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「消費龍虎榜」：活動期間按照單個Mi ID累積實際消費金額總排名頭3位，將獎賞兌換券1張，包括：

．Xiaomi 12商品兌換券（第1名） ．Redmi Note 11 Pro+ 5G商品兌換券（第2名） ．Redmi 10C商品兌換券（第3名）

「會員積分日」：活動期間按照單個Mi ID可以指定積分換領產品兌換券1張，限量每日10張，包括：

．5,000積分的小米智能變頻電風扇2兌換券（549元） ．6,000積分的Xiaomi Buds 3兌換券（649元） ．8,000積分的Xiaomi Buds 3T Pro降噪藍芽耳機兌換券（899元） ．12,000積分的Xiaomi Watch S1 Active兌換券（1,299元） ．15,000積分的Xiaomi Watch S1兌換券（1,599元）。

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「每日精選秒殺產品」活動：每日在官網推出多款特價產品，包括：

．4月6日：629元購買小米智能無刷電鑽黑色（原價769元）。 ．4月7日：659元購買小米筋膜按摩槍黑色（原價759元），限量200部 ．4月7日：569元購買小米電動鬚刨S700黑色（原價699元），限量200部 ．4月8日：1,799元購買米家掃拖機械人（原價2,299元） ．4月9日：319元購買Redmi Buds 3 Pro降噪藍芽耳機 灰色（原價429元） ．4月10日：379元購買Redmi手錶2Lite黑色（原價429元） ．4月11日：499元購買小米智能變頻電風扇2（原價549元） ．4月12日：239元購買小米手環6（原價299元） ．4月12日：629購買小米智能無刷電鑽黑色（原價：769元）

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責任編輯：嚴浩文