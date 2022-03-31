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【業績｜內房股】正榮地產去年核心純利大減3成、不派息　公司：或出售資產以保流動現金穩定

股市 12:35 2022/03/31

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【業績｜內房股】正榮地產去年核心純利大減3成、不派息　公司：或出售資產以保流動現金穩定

正榮地產 （06158） 去年收益按年增長2.4%至369.9億元（人民幣‧下同）；核心純利按年減少30.9%至22.8億元人民幣，不派息。

去年集團合約銷售金額為1,456億元，按年增長2.6%，完成全年銷售目標97.1%。集團收購29幅地塊，總預計建築面積為430萬平方米。於二零 二一年十二月三十一日，本集團擁有總土地儲備建築面積達25.95百萬平方米。集團於中國34個城市，擁有建築面積2595萬平方米的土地儲備，足夠支持2022年銷售，當中82%的土地儲備位於一、二線城市。

另外，集團現金及銀行結餘為391.2億元，按年減少9%。淨債務與權益比率為85.5%、現金對短期借貸比率約1.1倍及剔除預收銷售款後的資產負債率為74.9%。

展望2022年，集團認為房地產行業的市場狀況仍面臨壓力。集團將堅持以「穩字當頭」的經營理念，盡力確保現金流的穩定及產生足夠的現金流以履行其經營及財務承諾，包括探討出售若干資產以改善整體流動資金狀況的可能性。

【石Sir一周前瞻及異動股】六福、首鋼資源、中信銀行、五礦資源、中國黃金及中海物業

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編輯:姚卓然

港股 民企內房股 地產 正榮地產（06158）

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