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【業績｜內房股】正榮地產去年核心純利大減3成、不派息　今年不設銷售目標、暫緩拿地（第二版）

股市 17:02 2022/03/31

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【業績｜內房股】正榮地產去年核心純利大減3成、不派息　公司：或出售資產以保流動現金穩定

正榮地產 （06158） 去年收益按年增長2.4%至369.9億元（人民幣‧下同）；核心純利按年減少30.9%至22.8億元人民幣，不派息。正榮管理層表示，房地產行業發展將轉為重績效、重品質、提效益、重服務、輕重並舉，考慮到行業變化較大，充滿不確因素，加上公司處於特別時期，也在考慮出售一些項目資產，公司決定今年不設任何銷售目標，但會促銷售、促回籠，盡快降槓桿，同時亦會暫緩拿地，保證現金流。

正榮指，公司可售貨值達1300億元，為保障銷售，成立了專項攻堅小組，對剩餘的在售貨值分類去化，並全面以現金回款為考核目標，為了確保項目正常開發建設，減少對公司全局的資金佔用，逐步釋放受限資金。

擬出售資產、已梳理20至30個合作項目

公司亦探討出售若干資產以改善整體流動資金狀況的可能性，已梳理20至30個合作項目，與合作方洽談股權轉移，爭取未來數月逐步落實，盤活資金。

管理層又指，去年下半年不少公司出現流動性問題，影響了部份購房者的信心，在市場上處觀望狀態，所以一季度的銷售較為平淡，對房地產行業的前景處慬慎態度，未來仍會面對控負債、降槓桿的政策基調，及資金市場信心重塑的壓力，但認為政策已見底，將會逐漸回暖，現在放貸環境也比較寬鬆，預期市場可能需要3至5個月修復。

去年集團合約銷售金額為1,456億元，按年增2.6%，完成全年銷售目標97.1%。集團收購29幅地塊，總預計建築面積為430萬平方米。截至去年底，本集團擁有總土地儲備建築面積達25.95百萬平方米。集團於中國34個城市，擁有建築面積2595萬平方米的土地儲備，足夠支持2022年銷售，當中82%的土地儲備位於一、二線城市。

淨債務與權益比率為85.5%

另外，集團現金及銀行結餘為391.2億元，按年減少9%。淨債務與權益比率為85.5%、現金對短期借貸比率約1.1倍及剔除預收銷售款後的資產負債率為74.9%。

（第二版加入業績會內容）

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁   

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