【烏克蘭戰爭】周五視像和談 烏指俄烏總統或快會晤

俄羅斯與烏克蘭周二(29日)在土耳其的面對面談判達成部分共識,烏克蘭代表透露周五(4月1日)將與俄羅斯代表恢復視像形式和談。雖然克里姆林宮淡化和談早日取得突破的希望,不過烏方指俄羅斯總統普京與烏克蘭總統澤連斯基有望短期內會晤。

【烏克蘭戰爭】英國情報指普京誤判局勢 部分俄軍拒絕執行任務 【下一頁】

烏克蘭談判代表David Arakhamia表示,俄烏代表將於周五通過視像會議形式恢復談判。據悉,烏方提出了一個促成和約的框架,同意宣布中立國地位及放棄申請加入北約,來換取有其他國家成為保證國的安全保證協議。

而俄羅斯代表據報積極響應烏方提出的上述建議。

烏克蘭總統幕僚、談判小組負責人波多利亞克(Mykhailo Podolyak)周三(30日)表示,俄方正在審查烏方在土耳其和談時提交的建議,他認為烏方提交的議案或會促成兩國總統會晤。

波多利亞克表示:

我們可以期待很快舉行一次總統會議。

(We can expect a presidential meeting to be held some time soon.)