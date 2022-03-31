【烏克蘭戰爭】周五視像和談 烏指俄烏總統或快會晤

俄羅斯與烏克蘭周二（29日）在土耳其的面對面談判達成部分共識，烏克蘭代表透露周五（4月1日）將與俄羅斯代表恢復視像形式和談。雖然克里姆林宮淡化和談早日取得突破的希望，不過烏方指俄羅斯總統普京與烏克蘭總統澤連斯基有望短期內會晤。

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烏克蘭談判代表David Arakhamia表示，俄烏代表將於周五通過視像會議形式恢復談判。據悉，烏方提出了一個促成和約的框架，同意宣布中立國地位及放棄申請加入北約，來換取有其他國家成為保證國的安全保證協議。

而俄羅斯代表據報積極響應烏方提出的上述建議。

烏克蘭總統幕僚、談判小組負責人波多利亞克（Mykhailo Podolyak）周三（30日）表示，俄方正在審查烏方在土耳其和談時提交的建議，他認為烏方提交的議案或會促成兩國總統會晤。

波多利亞克表示：

我們可以期待很快舉行一次總統會議。 （We can expect a presidential meeting to be held some time soon.）

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他表示基於後勤原因，目前仍未能提出會晤具體可於何時舉行。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則表示，烏克蘭表明其立場的情況積極。不過他淡化了俄烏領袖會晤的期望，指俄方不能說有任何突破或非常有希望，指目前尚有很多工作等待進行。

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責任編輯：鄭錦玲