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【中概股退市】美預定除牌名單加入百度等5企 另首批5企轉確定名單 百度曾挫5%

股樓投資 12:29 2022/03/31

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再有中概股現除牌危機。美國證券交易委員會（SEC）依據《外國公司問責法》（HFCAA）再將5間中概股公司列入暫定退市名單，包括百度集團（09888，美：BIDU）、富途控股（美：FUTU）、愛奇藝（美：IQ）、凱信遠達醫藥（CASI Pharmaceuticals，美：CASI），和從事漁業養殖的諾斯拉（Nocera，美：NCRA），是3月以來第3批納入名單的中概股。

同場加映﹕【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

百度集團（09888）股價受壓，一度跌近5%，低見139.2元，中午收報140.3元，仍跌4%，成交額2.6億元。

SEC指，上述公司可提交申辯證據的截止時間為4月20日。公司須證明不具備被除牌的條件，以免被強制退市。截至3月30日止，被SEC列入退市風險名單的中企已達11家。

【阿里巴巴 9988】阿里巴巴加碼股份回購規模 擴大至250億美元【見下頁

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此外，SEC將第一批名單中的5間中概股公司轉入確定除牌名單（Conclusive list），包括百濟神州、百勝中國、再鼎醫藥、盛美半導體及和黃醫藥。

同場加映﹕【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

SEC主席根斯勒（Gary Gensler）接受外電訪問表示，對中美近期達成協議，避免大約200隻美國上市的中概股除牌持懷疑態度，表明美國上市的中概股，只有完全遵守美國審計要求才能繼續在美國市場交易，意味不會接受只是披露部分資料。

中證監亦表態，指對於一些企業被SEC列入有退市風險的清單，經了解，這是美國監管部門執行《外國公司問責法》的一個正常程序，列入清單的企業未來兩年會否真正退市，最終取決於中美審計監管合作的進展與結果，並強調雙方已進行多輪會談，進展順利，仍將持續溝通。

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記者：郭秀慧

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百度集團—SW（09888） 中國概念股 愛奇藝（美：IQ） 港股 中國證監會 除牌

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