▲ 【業績│內房股】中海外去年少賺8.5%末期息76仙、現價股息率5厘 顏建國：內房將進一步展現「三大分化」特徵

中海外 （00688） 公布，去年純利下降8.5%至401.6億元（人民幣，下同），扣除稅後投資物業公允價值變動收益後的溢利為363.8億元。中海外末期股息升4.1%至76仙，全年派息增長2.5%至121仙。以中海外中午收報24.3元計，現價股息率5厘。

中海外淨借貸比率32.3% 未觸「三條紅線」

集團系列公司合約物業銷售額增長2.4%至3,695億元，對應銷售樓面面積為1,890萬平方米。去年收入升30.4%至2,422.4億元，其中業物業收入增17.4%至51.7億元。

截至去年底，中海外總借貸2,419.2億元，持有銀行結餘及現金1,309.6億元。集團資產負債率58.9%，淨借貸比率32.3%，未觸「三條紅線」。年內，加權平均融資成本3.55%。

去年新增57幅土地

集團在內地25個城市新增57幅土地，新增總樓面面積為1,165萬平方米。於年底，集團系列公司土地儲備為8,077萬平方米。

中海外主席兼執行董事顏建國指，房地產作為經濟支柱產業，市場空間巨大，階段性下行不改房地產行業大市場的本質，預期內地房地產市場將進一步展現「三大分化」特徵，即市場分化、行業分化及企業分化，集團將因勢而變，積極應對。

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