【業績】聯想控股去年多賺49%　末期息增11%至0.4元人幣　將加大推動具備條件的企業上市

▲ 聯想控股去年多賺49% 末期息0.4元

聯想控股 （03396） 去年純利為57.55億元（人民幣，下同），按年升48.8%，擬派末期息0.4元，按年升11%。聯想指，今年將進一步加大力度，積極推動具備條件的企業上市，另一方面，要從有利於所投資的企業的長期發展角度出發，努力引進能夠提供更多資源支持的戰略型股東，推動相關重組使價值得以釋放，同時也為聯想控股回流資源。

期內，綜合業務收按年升17%至4898.7億元。其中主要收入來源來自產業運營板塊，其營業收入4,860.04億元，智能設備業務利潤率創新高，基礎設施方案業務於2021年第四季度實現自收購IBM x86服務器業務後的首次盈利，方案服務業務在保持高增長的同時持續提升盈利能力，利潤率進一步提升。另外，產業孵化與投資板塊去年實現淨利潤15.4億元。

未來三年年均研發投入200億元

聯想指，未來三年將達到年均研發投入200億元的目標，研發人員增至不低於2.4萬人，去年第四季已投入35億元，按年升38%。

聯想表示，2022年仍將是充滿不確定性的一年，公司將圍繞「產業運營，科技創新戰略核心進一步研究和細化公司的未來發展模式和管理體系，在業務管理上，「穩」是公司的首要任務，設立目標時務實、不冒進，謹慎投資、降本增效。

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