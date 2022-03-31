Bruce Willis患失語症 家人代宣布息影

美國影壇近日除奧斯卡頒獎禮上的韋史密夫掌摑事情，再次傳出大消息。動作電影明星布斯韋利士的家人宣布，布斯韋利士因患上失語症，將逐步退出演藝行業。

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布斯韋利士（Bruce Willis）的家人在社交平台發表聯合聲明，指布斯韋利士的健康最近出現問題，被診斷患上失語症（aphasia），影響其認知能力。經過深思熟慮後，布斯韋利士決定逐漸離開演藝行業。

聲明亦表示，布斯韋利士患上失語症的時光對其家庭充滿困難，感激外界對他們持續的支持﹑愛護及關懷，並秉持布斯韋利士口頭禪「盡情玩樂」（Live it up）精神，一家人將團結一致度過今次難關。

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67歲的布斯韋利士為1980至1990年代，荷里活動作電影票房保證，最為人熟悉角色應為《虎膽龍威》（Die Hard）系列中的硬漢警探。2022及2023年間，將再有8部布斯韋利士參演的電影上映。

失語症最明顯症狀為喪失語言能力，因為負責處理理解能力及語言的左腦損傷。失語症常見成因為中風﹑嚴重頭部損傷﹑腦腫瘤及其他神經系統狀況，患者多為65歲以上群眾。

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責任編輯：吳漢培