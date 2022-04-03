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【職場熱話】不可讓公司知額外技能？ 意外讓上司得悉會剪片 竟被全盤交托 打工仔：原來轉咗行自己都唔知

理財智慧 15:16 2022/04/03

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不知各位在面試時會否告訴面試官自己有甚麼額外技能呢？說了可能會增加被聘用的機會，但亦有可能增加工作量。近日有網民在「Dcard」討論區發文指自己是做行銷工作，不小心讓上司得悉會剪片被交托全部剪片工作，因而感到不滿，更稱連自己轉了工都不知道。

樓主本身是從事Marketing的工作，包括做行銷計劃，疫情好一點的時候就會籌備活動。前陣子不小心讓上司知道他會剪片，現在公司所有剪片都全交給樓主負責，因而自嘲原來轉行做了剪接師自己都不知道。

【政府工略】衞生署聘請殮房主任 DSE合格即可申請 頂薪可達4.2萬元見下頁

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同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數 

有網民表示認同「我忙到傻還要問下一條片如何，人就得一個，一份薪金要打兩份工，那有這麼理想」、「我做設計，上司叫我幫隔離部門做，但隔離部門無份支付薪金給我，即是叫我做免費勞工」。

【職場熱話】確診康復上班 同事憂被感染拒一起午餐 打工仔慘被孤立 嘆「可唔可以不要歧視我」下一頁

亦有網民指「我覺得既然你做得剪片，不如做多一陣子試轉工，看看會不會有更高薪金的工作」、「剪片當儲經驗，之後轉工可以加分」。

同場加映：【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

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責任編輯：陸盈希

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