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美股兩周策略部署 短綫有反彈、下周要審慎？

股市 19:12 2022/03/31

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焦點股份買賣策略！新增「美股兩周部署策略」（見下文）。其他包括：快手 （01024）騰訊 （00700）美團 （03690）中國銀行 （03988）工商銀行 （01398）農業銀行 （01288）中海油 （00883）中海外 （00688）香港電訊 （06823）香港寬頻 （01310）內地PMI數據解讀恒指第二季反彈目標盤點五大港股利淡因素（全日不斷更新）：

*重溫《ET開市直擊》第二季執倉全攻略   伍禮賢推介進取、中性、防守三大板塊*

強積金連續3個月見紅！駿隆王玉麟於《ET財智Talk》分析MPF攻守兼備部署→【按此】

其他焦點：

美股上日回吐65點，俄烏戰局雖傳出有望停火協議利好消息，惟俄羅斯繼續炮轟烏克蘭平民地區，持續造成傷亡、大批難民逃往鄰國避戰，於戰事未完結下，仍會繼續困擾美股走向。另一方面，美國聯儲局因應局勢變得偏鷹，5、6月份或加息50點子，而美國通脹下孳息率倒掛，經濟衰退升溫。於多個不利因素影響下，美股今周、下周走勢大不同？光大證券國際證券策略師伍禮賢（Kenny）為你分析兩周美股策略，立即點擊收看/收聽。→【即睇策略分析】（附短片及文字）

欄名 : 3分鐘睇股

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