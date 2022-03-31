美股兩周策略部署 短綫有反彈、下周要審慎？

上一篇文章
【會計監管】財匯局：質素管理準則12月中生效 逾半核數師仍在或尚未開始制定實施計劃
焦點股份買賣策略！新增「美股兩周部署策略」（見下文）。其他包括：快手 （01024） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、中國銀行 （03988） 、工商銀行 （01398） 、農業銀行 （01288） 、中海油 （00883） 、中海外 （00688） 、香港電訊 （06823） 、香港寬頻 （01310） 、內地PMI數據解讀、恒指第二季反彈目標、盤點五大港股利淡因素（全日不斷更新）：
*重溫《ET開市直擊》第二季執倉全攻略 伍禮賢推介進取、中性、防守三大板塊*
強積金連續3個月見紅！駿隆王玉麟於《ET財智Talk》分析MPF攻守兼備部署→【按此】
其他焦點：
美股上日回吐65點，俄烏戰局雖傳出有望停火協議利好消息，惟俄羅斯繼續炮轟烏克蘭平民地區，持續造成傷亡、大批難民逃往鄰國避戰，於戰事未完結下，仍會繼續困擾美股走向。另一方面，美國聯儲局因應局勢變得偏鷹，5、6月份或加息50點子，而美國通脹下孳息率倒掛，經濟衰退升溫。於多個不利因素影響下，美股今周、下周走勢大不同？光大證券國際證券策略師伍禮賢（Kenny）為你分析兩周美股策略，立即點擊收看/收聽。→【即睇策略分析】（附短片及文字）
欄名 : 3分鐘睇股