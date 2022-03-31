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第一季恒指走勢回顧 盤點港股五大利淡因素

股市 17:34 2022/03/31

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焦點股份買賣策略時刻跟進！新增「大市回顧：盤點港股五大利淡因素」（見下文）。其他包括：快手 （01024）騰訊 （00700）美團 （03690）中海油 （00883）中海外 （00688）中國銀行 （03988）工商銀行 （01398）農業銀行 （01288）內地PMI數據解讀恒指第二季反彈目標（全日不斷更新）：

*重溫《ET開市直擊》第二季執倉全攻略   伍禮賢推介進取、中性、防守三大板塊*

強積金連續3個月見紅！駿隆王玉麟於《ET財智Talk》分析MPF攻守兼備部署→【按此】

其他焦點：

港股首季先升後跌，恒指大上大落，經歷2月份上破25000點關，3月更「來回地獄又折返人間」，一度低見18235點，經歷單日暴跌逾千點，又經歷史詩式反彈逾1500點，兩度單日成交額破3000億元，創歷史新高。第一季尾聲，恒指最終低收235點，報21996點，失守兩萬二。第二季執倉部署前，光大證券國際證券策略師伍禮賢（Kenny）為你檢視五大利淡因素，立即點擊收看/收聽。→【即睇策略分析】（附短片及文字）

欄名 : 3分鐘睇股

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