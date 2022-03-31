第一季恒指走勢回顧 盤點港股五大利淡因素

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【新股IPO】安永：首季全球IPO市場集資額跌51% 亞太區增18% IPO活動或進一步放緩
焦點股份買賣策略時刻跟進！新增「大市回顧：盤點港股五大利淡因素」（見下文）。其他包括：快手 （01024） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、中海油 （00883） 、中海外 （00688） 、中國銀行 （03988） 、工商銀行 （01398） 、農業銀行 （01288） 、內地PMI數據解讀、恒指第二季反彈目標（全日不斷更新）：
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其他焦點：
港股首季先升後跌，恒指大上大落，經歷2月份上破25000點關，3月更「來回地獄又折返人間」，一度低見18235點，經歷單日暴跌逾千點，又經歷史詩式反彈逾1500點，兩度單日成交額破3000億元，創歷史新高。第一季尾聲，恒指最終低收235點，報21996點，失守兩萬二。第二季執倉部署前，光大證券國際證券策略師伍禮賢（Kenny）為你檢視五大利淡因素，立即點擊收看/收聽。→【即睇策略分析】（附短片及文字）
欄名 : 3分鐘睇股