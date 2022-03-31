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中海油（00883）續後跌逾3% 短炒幾錢買入值博率高？

股市 15:01 2022/03/31

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焦點股份買賣策略時刻跟進！新增「中海油883短綫策略」（見下文）。其他包括：快手 （01024）騰訊 （00700）美團 （03690）中海外 （00688）中國銀行 （03988）工商銀行 （01398）農業銀行 （01288）內地PMI數據解讀恒指第二季反彈目標（全日不斷更新）：

*重溫《ET開市直擊》第二季執倉全攻略   伍禮賢推介進取、中性、防守三大板塊*

強積金連續3個月見紅！駿隆王玉麟於《ET財智Talk》分析MPF攻守兼備部署→【按此】

其他焦點：

中海油 （00883） 昨公布去年業績，今早股價低開高走見11.08元後回落，下午擴大跌幅至逾3%。去年下半年國際油價開始上揚，利好中海油專營上游油氣開發業務，去年度純利增長1.85倍至703.2億元人民幣，但業績公告指，為免影響回A進程，故暫不派發去年度末期股息，並會於回A後盡快公布特別股息方案。中海油短綫怎部署？國際證券策略師伍禮賢（Kenny）為你分析短綫策略及油價前景，立即點擊收看/收聽。→【即睇策略分析】（附短片及文字）

欄名 : 3分鐘睇股

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