【職場熱話】工作壓力大決定裸辭 母親一句話表支持 打工仔深受感動流下男兒淚

找適合自己的工作很重要，若然每天很有衝勁固然是好，倘若過得不開心或導致壓力很大，長遠下去的確會影響身心健康，可能要重新審視是否還要繼續。近日有網民在「連登」討論區發文指自己上班壓力大，決定裸辭竟獲母親支持，因而感動流淚。

樓主指本來打算找到工才辭職，而他又想轉其他工種，但也30歲應該比較難轉。最近無時無刻都在想工事，連自己也控制不了，覺得這樣上班真的很不開心。跟母親說完後，對方稱家裡又不是等著你養，做得辛苦就別做，休息一下。樓主聽完之後很感動，忍不住哭出來。

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有網民認為「我都試過，只能說不是每個母親都如此開明會支持裸辭，好好珍惜」、「有個好媽媽真是要感恩」、「屋企不等住養真幸福」。

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亦有網民指「影響生活真是要辭職，休息完再重生出發」、「我都是30歲才轉行，有心不怕遲」、「找適合自己的工同時要令自己強大」、「找自己應付到的工比賺錢更重要」、「逃避雖然可恥但是有用，做人健康開心最重要，清楚自己要甚麼，薪金慢慢再追」。

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責任編輯：陸盈希