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【業績｜金融】中信股份去年盈利升24%　末期股息每股0.456元、股息率達近7厘

股市 12:09 2022/03/31

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【業績】中信股份去年盈利升24%　末期股息每股0.456元、股息率達近7厘

中信股份 （00267） 去年淨利潤702億元，按年增幅達24%，創歷史新高。建議派發末期股息每股0.456元，全年股息為每股0.606元，按年增派約24.2%。至中午收市，中信股份收報8.67元，升1.9%，以現價計，股息率達近7厘。

期內，集團綜合金融服務板塊仍是最大的盈利來源，營業收入和淨利潤分別增長12%和20%；實業板塊淨利潤增速達40%，利潤貢獻佔比從去年的32%提升至36%。先進材料板塊淨利潤上升89%，收入貢獻佔比居中信股份五大板塊之首。

中信澳礦受益於鐵礦石價格繼續上漲，產銷量上升以及持續的降本增效，實現淨利潤9.5億美元，按年增長121%。

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編輯：姚卓然

港股 金融 金融服務 中信股份（00267）
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