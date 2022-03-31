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【職場熱話】疫情延遲新工入職時間 押後辭職計劃後卻不似預期 港男：後悔無早啲辭職

理財智慧 15:13 2022/03/31

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不少人在辭職後都會休息一陣再找新工， 除了讓自己放鬆，也能有時間想清楚自己的去向。近日有網民在「Dcard」討論區發文指新工延遲入職時間繼而亦延遲辭職計劃，怎料新工突然說可按原定計劃上班，因而後悔無早點辭職，可以好好休息。

樓主經歷：

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【職場熱話】好友辭職欲跟隨 打工仔不願獨自工作 借勢轉換工作環境 被斥「獨立點吧」下一頁

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數 

有網民認為「因為沒有早點辭職，做奴隸做到身體、情緒都差，每日加班又多工作量，上司態度又不好，辭職之後重生」、「有其他工就說辭職，很多人裸辭整年都找不到新工。我上一份工也一樣，很多東西捨不得放下，甚至自願加班到10點，幸好跟舊老闆說辭職，早過實際新工上班日期，休息了兩星期」。

亦有網民指「我都好後悔遲了辭職，弄得自己有精神病。現在身體狀況差過以前，又容易累。上星期五辭職，朋友兼同事生氣不先和他商量，不明要商量甚麼？辭職是個人意願，遷就他辛苦就是自己」。

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責任編輯：陸盈希

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