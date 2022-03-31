【職場熱話】上班第一天就辭職？ 打工仔指新工4大伏位 最多人認為的伏工是這項

現在市道艱難，若然能有工作有糧出，已經很幸運了，但又有甚麼原因令你會在上班第一天就決定辭職？近日就有網民在「連登」討論區發文指以下全部行為竟發生在同一份工，以致他第一日下班便立刻辭職，更稱以後不會找少過50人公司。

樓主經歷：

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有網民認為「辦公室工無位無電腦很不解，未準備好就不要叫人上班」、「細公司應該先去視察」、「現在年輕人不能捱，搬貨便當體力勞動」、「以前有份文職要兩個人用一部電腦，趕交文件便要爭住用」、「我之前有份工閒日要在辦公室工作，凳是紙皮凳又無靠背，坐到腰酸背痛，星期六日還要做銷售員」。

亦有網民分享經歷，最多人認為伏工包括家族生意的工作「所有家族式或者夫妻拍檔的細公司都不行，不停找事責備人，當外人垃圾」、「有份說請人做廚師，誰知還要搬貨、落單、清潔，還要接待他另一間店的顧客。第一日落錯單好正常，就馬上罵到我狗血淋頭」、「做過一間珠寶公司，高層全部是親戚關係。我直屬上司是老闆妹妹，每天早上亂罵人，上班時間講幾小時電話是非，但沒人敢出聲。幾天已經大開眼戒，日日精神虐待」。

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責任編輯：陸盈希