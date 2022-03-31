【第五波疫情】大摩邢自強：「清零」政策在經濟和民生上難以持續　應提高疫苗接種率及醫療系統效率

▲ 【上海封城】大摩邢自強：「清零」政策在經濟和民生上難以持續 應提高疫苗接種率及醫療系統效率

上海回歸封城清零，香港則於4月1日開始逐步放寬防疫政策，並取消9國禁飛令。摩根士丹利認為，上海與香港兩種思路的背後，是「不破不立」，而放眼全球，成功從清零切換到有序開放的，多是靠老人疫苗接種率高、特效藥普及以及引導公共輿論，從穩定產業鏈、就業民生的角度看，中國管控住本輪疫情后，極需總結經驗，適時提出新的路線圖。

「防疫政策調整並非一蹴而就，但產業鏈、民生受持續嚴重衝擊，不破不立，或可加快調整進程。」

大摩經濟學家邢自強認為，面對Omicron，「清零」政策在經濟和民生上難以持續，因Omicron的特性是重症率低，卻傳染性超強，導致防控成本大增，精準防控、大數據流調的作用被大幅削弱，只能回到「封城」的權宜之計，這不僅對消費的衝擊更勝以往，而過去兩年一直穩健的供應鏈也無法獨善其身，被視為跨國產業鏈標杆的富士康深圳工廠和特斯拉上海工廠均遭遇停產。

大摩預計內地首季經濟按季增速為零

當前外圍環境與過去兩年不同，全球其他國家生活逐步正常化，產業鏈有所恢復，在此消彼長之下，中國清零的「經濟賬」、「民生賬」就發生了變化，預計內地首季經濟按季增速為零，按年增長不到4%，顯著低於目標，也低於穩就業的需要。

「鑑於Omicron特性，未來不同城市時有反復，導致再次封城的可能性不小，這將削弱中國供應鏈在全球的地位和可靠性，對老百姓生活和就業也產生較大影響。」

邢自強建議，中國可以透過提高疫苗接種率，提高醫療系統效率，降低重症率，以找到更可持續的防疫路徑，同時決策者應繼續加大更科學的宣傳力度，引起公眾對Omicron的正確認知。

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