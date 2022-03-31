  • 24°C
香港時間 : 2022331日 (四) 20:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大叔的愛】《大叔的愛》預算有限造就更多笑點　有限資源如何變出無限創意？

商業 19:30 2022/03/31

分享：

《大叔的愛》為近年少數大熱電視劇集，電視劇監製盧思麟（Tommy）認為，該片能夠得到港人喜愛，其一原因是拍攝時氛圍，並笑言，當時有八字真言「開心開工，開心收工」。

「（台前幕後）不介意說廢話，或是很喜歡說廢話。」有甚麼問題便溝通至明白，皆因他確信，拍攝劇集時的氣氛很重要，因為演員在鏡頭前是演技，鏡頭後卻是彼此關係，而演員的情緒很影響作品品質。並舉例，拍攝《大叔的愛》時，鏡頭後大家一直很「好笑」，便容易拍攝有趣的場景。

【大叔的愛】本地影視業前景　專訪《大叔的愛》監製盧思麟剖析行業兩大趨勢

談及製作預算，Tommy稱：「製作人是貪心的。」但預算多寡如何影響品質，甚至會否影響不能拍攝好作品，他存有疑慮。因為他強調，要在沒有之中，找到一個拍攝好作品的方法。

資源有限   入行人工低難請人
他舉例：「拍攝《大叔的愛》有一場口娟姐（練美娟劇中飾賴嘉雯）和阿卵（楊偉倫劇中飾方梓平）在大草原野餐。」原定的大草原野餐，但製片和導演通知他，場景需要約80名特約演員，之後的預算會很緊絀。他臨時改變了劇本，最後更將有限資源帶來的變動，變成一個新的笑點。

Spotify提升用戶建立共享播放清單　共享功能擴至10人

然而，普遍從業員勞動和成果不相配，一直存有垢病。多項因素下，影視行業更有老年化的趨勢。Tommy指，新晉入行人工低，電視台經常請不到人。

新聞系畢業怕失業　娛記一樣有出頭天
他稱，大學修讀英文新聞系，畢業時市況不好，收費電視台開辦娛樂台，他就成為娛樂新聞記者。並笑言，當時月薪只有4000元。但已很慶幸，皆因其他同學仍在「量地」。

隨着現時很多網上平台或媒介，讓新人有機會展示自己的才能，導致業界青黃不接。他稱，除人才招聘，自網上平台出現後，改變觀眾口味和習慣，讓業界遇到困難。而業內資深從業員，須付上領導的責任。

【Netflix劇集】《今際之國的闖關者》拍攝殺青　料2022年12月登陸平台

記者：馬意文

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【疫市營商】Panasonic電視業務屢屢虧損　擬撤出歐洲生產線　改由外判生產
2021/10/22
【疫市營商】Panasonic電視業務屢屢虧損　擬撤出歐洲生產線　改由外判生產
【三菱電機】難以維持產品競爭力　三菱電機大幅度削減液晶電視業務
2021/11/02
【三菱電機】難以維持產品競爭力　三菱電機大幅度削減液晶電視業務
【煲劇指南】Google公布2021年全球年度熱搜電視劇榜Top 10　《魷魚遊戲》登第一
2021/12/09
【煲劇指南】Google公布2021年全球年度熱搜電視劇榜Top 10　《魷魚遊戲》登第一
【創新科技】電視都可傳遞味道？　日本教授研發「可舔式電視」
2021/12/23
【創新科技】電視都可傳遞味道？　日本教授研發「可舔式電視」

你可能感興趣

【疫市營商】Panasonic電視業務屢屢虧損　擬撤出歐洲生產線　改由外判生產
12:49 2021/10/22
【疫市營商】Panasonic電視業務屢屢虧損　擬撤出歐洲生產線　改由外判生產
【三菱電機】難以維持產品競爭力　三菱電機大幅度削減液晶電視業務
18:20 2021/11/02
【三菱電機】難以維持產品競爭力　三菱電機大幅度削減液晶電視業務
【煲劇指南】Google公布2021年全球年度熱搜電視劇榜Top 10　《魷魚遊戲》登第一
12:24 2021/12/09
【煲劇指南】Google公布2021年全球年度熱搜電視劇榜Top 10　《魷魚遊戲》登第一
電視劇 演員 電視台 監製 大叔的愛 練美娟 電視 行業

下一篇文章

【香港零售】2月網上銷售按年增50%　網購平台銷售按年倍數增長
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【日本經濟】日本面臨牛奶過剩危機　農林水產省用牛奶盒搭2米小屋作呼籲
【日本經濟】日本面臨牛奶過剩危機　農林水產省用牛奶盒搭2米小屋作呼籲
【優惠著數】4月將發放新一輪電子消費券　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【優惠著數】4月將發放新一輪電子消費券　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【制裁俄羅斯】Visa及Mastercard撤出俄國無效？　大部分信用卡仍能使用
【制裁俄羅斯】Visa及Mastercard撤出俄國無效？　大部分信用卡仍能使用
【消費券2022】新一輪消費券計劃推出在即　周生生推三重優惠吸年輕新客
【消費券2022】新一輪消費券計劃推出在即　周生生推三重優惠吸年輕新客
【疫市營商】Green Common首推11款煮餸懶人包　3月31日接受預訂
【疫市營商】Green Common首推11款煮餸懶人包　3月31日接受預訂
【好想去旅行】旅遊新趨勢　逾8成受訪者增加旅費出遊
【好想去旅行】旅遊新趨勢　逾8成受訪者增加旅費出遊
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款