【大叔的愛】《大叔的愛》預算有限造就更多笑點　有限資源如何變出無限創意？

《大叔的愛》為近年少數大熱電視劇集，電視劇監製盧思麟（Tommy）認為，該片能夠得到港人喜愛，其一原因是拍攝時氛圍，並笑言，當時有八字真言「開心開工，開心收工」。

「（台前幕後）不介意說廢話，或是很喜歡說廢話。」有甚麼問題便溝通至明白，皆因他確信，拍攝劇集時的氣氛很重要，因為演員在鏡頭前是演技，鏡頭後卻是彼此關係，而演員的情緒很影響作品品質。並舉例，拍攝《大叔的愛》時，鏡頭後大家一直很「好笑」，便容易拍攝有趣的場景。

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談及製作預算，Tommy稱：「製作人是貪心的。」但預算多寡如何影響品質，甚至會否影響不能拍攝好作品，他存有疑慮。因為他強調，要在沒有之中，找到一個拍攝好作品的方法。

資源有限 入行人工低難請人

他舉例：「拍攝《大叔的愛》有一場口娟姐（練美娟劇中飾賴嘉雯）和阿卵（楊偉倫劇中飾方梓平）在大草原野餐。」原定的大草原野餐，但製片和導演通知他，場景需要約80名特約演員，之後的預算會很緊絀。他臨時改變了劇本，最後更將有限資源帶來的變動，變成一個新的笑點。

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然而，普遍從業員勞動和成果不相配，一直存有垢病。多項因素下，影視行業更有老年化的趨勢。Tommy指，新晉入行人工低，電視台經常請不到人。

新聞系畢業怕失業 娛記一樣有出頭天

他稱，大學修讀英文新聞系，畢業時市況不好，收費電視台開辦娛樂台，他就成為娛樂新聞記者。並笑言，當時月薪只有4000元。但已很慶幸，皆因其他同學仍在「量地」。

隨着現時很多網上平台或媒介，讓新人有機會展示自己的才能，導致業界青黃不接。他稱，除人才招聘，自網上平台出現後，改變觀眾口味和習慣，讓業界遇到困難。而業內資深從業員，須付上領導的責任。

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記者：馬意文