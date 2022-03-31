【職場熱話】上班只為金錢？ 打工仔直言完成份內事便可 更稱：不需要投放感情

一眾打工仔努力上班當然是為了領取薪水，但若然只為薪水又沒有上班的意義，根本就無法投入工作和有動力過每一天。近日有網民在「連登」討論區發文指上班只要完成工作不出錯便可，根本不需要投放感情，更稱有問題就交予上司處理，引起網民兩極意見。

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【職場熱話】 打工仔上班被投閒置散 悶到要上網消磨時間 害怕公司將要解僱自己【下一頁】

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有網民認為「老了你一定後悔，做人成熟點，趁後生一定搏多啲，每件事把握學習機會，對將來有幫助」、「上班可以照學新技能增值自己，真是需要你出手的時候出手，會顯得你技能無那麼廉價」。

亦有網民指「要知道自己工作範圍，盡量不要讓工作影響自己情緒，有時個人表現醒目點，總好過甚麼都搶住做或學，做得不好一樣會受人指責」、「上班只是為工資，要有滿足感下班後從其他地方一樣能得到」。

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責任編輯：陸盈希